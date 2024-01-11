WEF Küresel Riskler Raporu'nda insanlığı bekleyen en büyük 10 tehdit yayımlandı: 'Dezenformasyon' ilk sırada

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:34

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 1400 risk uzmanı, politika yapıcı ve sektör liderlerinin görüşlerini alarak küresel çapta hazırladığı Küresel Riskler Raporu 2024’ün bulguları, Londra’da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Marsh McLennan ve Zurich Sigorta Grubu ile hazırlanan raporda, kısa (iki yıl) ve uzun vadeli en büyük 10 küresel risk belirlendi.

Acil küresel sorunlarda işbirliğinin yetersiz kalabileceği ve yeni işbirliklerine ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulunulan rapora göre kalıcı bir yaşam pahalılığı krizine ilişkin endişeler, yapay zekâ kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon ile toplumsal kutuplaşmanın iç içe geçmiş riskleri, bu yılın risk görünümünde belirleyici oldu.

Bu krizler nedeniyle kısa vade olarak tanımlanan gelecek iki yıllık dönemde, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme en büyük küresel risk olarak görülüyor.

ÇEVRESEL RİSKLER İLK 5’TE

Sıcaklık artışları, yoğun yağışlar, şiddetli fırtınalar ve uzun süren kuraklık gibi aşırı hava olayları, kısa vadeli riskler arasında ikinci sırada yer alırken, toplumsal kutuplaşma üçüncü, siber güvenlik dördüncü, devletler arası silahlı çatışma beşinci sırada bulunuyor.

Ekonomik fırsat eksikliği altıncı, enflasyon yedinci, zorunlu göç sekizinci, ekonomik gerileme dokuzuncu ve kirlilik onuncu risk olarak sıralanıyor.

Yine aşırı hava olayları, uzun vadede (10 yıl) ise en büyük küresel risk olarak öne çıkıyor. Dünya sistemlerinde kritik değişim en büyük ikinci küresel risk olarak görülürken biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü, doğal kaynak sıkıntısı ve dezenformasyon ile yanlış bilgilendirme 10 yıllık dönemde ilk beş küresel risk arasında yer alıyor. Yapay zekâ (AI) teknolojilerinin olumsuz sonuçları, zorunlu göç, siber güvenlik, toplumsal kutuplaşma, kirlilik uzun vadeli en büyük 10 küresel risk arasında bulunuyor.

‘YENİ RİSKLER ORTAYA ÇIKIYOR’

WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, “Dünya liderleri kısa vadeli krizleri ele almanın yanı sıra daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için zemin hazırlamak üzere bir araya gelmelidir” dedi. Zurich Sigorta Grubu Sürdürülebilir Risk Direktörü John Scott ise “Bilinen riskler yoğunlaşıyor ve yeni riskler ortaya çıkıyor. Bu riskler aynı zamanda fırsatlar da sunuyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK UÇURUMLAR

Rapora göre gelecek yıllarda ekonomik belirsizlik devam edecek, ekonomik ve teknolojik uçurumlar artacak.

WEF raporunda, “Uzun vadede, ekonomik hareketliliğin önündeki engeller artarak nüfusun geniş kesimlerini ekonomik fırsatlardan mahrum bırakabilir. Çatışmaya eğilimli veya iklim açısından hassas ülkeler yatırım, teknoloji ve ilgili istihdam oluşturmadan giderek daha fazla izole edilebilir. Güvenli ve emniyetli geçim kaynaklarına giden yolların yokluğunda bireyler suça, militarizasyona veya radikalleşmeye daha yatkın hale gelebilir” ifadelerine yer verildi.