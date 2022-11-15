DHA, Taksim saldırısı şüphelisi Ahlam Albashır'i Edirne'ye götürmeyi planlayan Ahmet Jarkas'ın görüntüsünü paylaştı
İstiklal Caddesi'ne patlayıcıyı bırakan Ahlam Albashır'i yurtdışına kaçması için Edirne'ye götürmeyi planlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Son olarak, 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen ancak gözaltına alınan Ahmet Jarkas'ın, otomobile binerkenki görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, şahsın beyaz bir arabaya bindiği görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Taksim saldırısına ilişkin soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 50'ye yükselmişti. Polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaşmıştı.
Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı, Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirlemişti.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenilmişti.
Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.
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