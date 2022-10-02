Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yasama dönemi açılış töreninde itiraf: Ekonomi akıntıya kapılmış

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

TBMM 27. Dönem 6. Yasama Yılı dün açıldı. İlk tören Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası Şentop başkanlığında Genel Kurul toplandı.

Genel Kurul’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelişinde AKP, MHP ve İYİ Partili vekiller ayağa kalkarken, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmayarak Erdoğan’ı protesto etti.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Meclis Başkanı Şentop, ilk TBMM başkanı yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Türkiye’nin uluslararası alanda güvenilir ve itibarlı bir aktör olarak gün geçtikçe daha fazla ön plana çıktığını söyleyen Şentop, yakın zaman önce tahıl krizinin çözümlenmesinin, Türkiye’nin dünya ölçeğinde oynadığı yapıcı rolü göstermesi açısından güzel bir örnek olduğunu söyledi. Şentop konuşmasında Kıbrıs, Mavi Vatan ve Azerbaycan vurgusunda da bulundu.

ANAYASA ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokratik erklerin her birinin kendi alanında “en güçlü, etkili ve verimli hale getirildiğini” iddia ederek bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaptı. “İçimizde ukte kalan bir diğer mesele ülkemizi yeni sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır” diyen Erdoğan, yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yapılan çağrıların “ülkeyi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmediğini” kaydetti.

İlk çalışmanın TBMM’deki ortak komisyonda tıkandığını, ikinci çağrıya ise hiçbir yanıt alamadıklarını savunan Erdoğan, “Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye’yi haklkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Türkiye’yi vesayetin, darelerin, baskıların, zulümlerin, utancında, vatadaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anayasayla bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” odaklı ekonomi politikasını da savundu. Bu politikanın “kesinlikle akıntıya kürek çekme” gibi bir akıldışı amaca dayanmadığını iddia eden Erdoğan, “tam tersine ekonomik araçlar üzerinden Türkiye’ye diz çöktürmek gayesiyle bugüne kadar ne kadar iyi, doğru, kazançlı olduğu hep telkin edilmiş iktisat politikalarına da aykırı şekilde maruz kalınan sinsi oyunları bozmak için modelin geliştirildiğini” söyledi.

TİP KATILMADI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP’li milletvekilleri açılışa katılmadı. TİP lideri Baş, gündemde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmacı olarak yer aldığına dikkat çekerek “Sadece Erdoğan’ın konuşması için Meclis’in toplanmasını, açılış törenini reddediyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: YÜREĞİN VARSA GELİR DİNLERSİN

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açılışın ardından Erdoğan’ın Genel Kurul’daki konuşmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “AK Parti’nin grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi. Ama Sayın Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum, cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin” ifadelerini kullandı.