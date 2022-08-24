Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Amed Donat'ın (10), 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'ne, 2 gün önce serinlemek için giren Amed Donat, bir süre sonra gözden kayboldu. Donat'ın arkadaşları ise korkup, bölgeden uzaklaştı.
Eve dönmeyince çocuğun ailesi, arkadaşları ile irtibata geçti. İçlerinden birisinin itirafı ile Donat'ın nehirde kaybolduğu anlaşıldı.
Amed'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi.
Ekipler, 2 gün süren çalışmaların ardından Donat'ın kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta cesedini buldu. Amed Donat'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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