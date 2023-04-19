Didim açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 22:36
Didim açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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