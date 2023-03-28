Didim sahilinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelin sahil bölümünde kıyıya vurmuş şekilde erkek cesedi bulundu. Cesedin geçen günlerde batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu düşünülüyor.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:32
Didim sahilinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
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Aydın, Didim’de faaliyet gösteren bir otelin sahilinde kıyıya vurmuş şekilde kayalık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin otelin güvenlik görevlisi tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından ceset denizden çıkartıldı.

Araçla morga kaldırılan cesedin, 11 Mart günü Didim açıklarında lastik botun batması sonucunda 11 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 7’sinin cansız bedenine ulaşıldığı olayla bağlantısı olduğu düşünülüyor.

Cesedin batan bottaki kayıp düzensiz göçmenlerden birisine ait olduğu tahmin ediliyor.


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