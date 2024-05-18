Didim’de 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:31
Didim’de 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Kısım Amirliği ve JASAT ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor.

Didim ilçesinde yasadışı olarak Yunanistan’a geçmek amacıyla deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 1, kamyon içerisinde 2 olmak üzere 3 organizatör ile 37 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı.

Yakalanan organizatör ve göçmenler ile birlikte, 1 Adet kamyon, 1 Adet tekne motoru, 1 Adet şişme bot, 50 Litre benzin, 1 adet şişirme pompası ve akü ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Y.A, M.A, C.Y isimli 3 organizatör, adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Didim haberleri

İlgili Haberler

Didim’in ilk kadın belediye başkanı Hatice Gençay oldu!

Didim’in ilk kadın belediye başkanı Hatice Gençay oldu!
Didim'de hasat başladı: 800 kilo ürün tek tek toplandı

Didim'de hasat başladı: 800 kilo ürün tek tek toplandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Enflasyon tahmini değişti... Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Enflasyon tahmini değişti... Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı
Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'

Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…

Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi! İşte 4 işaret…
Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!