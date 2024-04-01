Didim’in ilk kadın belediye başkanı Hatice Gençay oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:09
Didim’in ilk kadın belediye başkanı Hatice Gençay oldu!
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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Didim’de kazanan CHP oldu.

2004 yılından bu yanan Didim Belediyesi'ni CHP yönetirken, 2024 yılında CHP’nin Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, CHP bayrağını Didim Belediyesi'nden dalgalandırmaya devam etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre; ilçede kurulan 229 sandıkta 76 bin 263 seçmenin oy kullanması beklenirken, 53 bin 817 seçmen sandığa gitti. Sandığa katılımın düşük olduğu görülürken 53 bin 817 seçmenden 51 bin 770 oy geçerli kabul edildi.

CHP’den Didim Belediye Başkan adayı gösterilen Hatice Gençay 26 bin 446 oy alarak seçimi kazanırken, Cumhur ittifakı olarak AKP’den aday gösterilen Kadri Kabak ise 17 bin 029 oy aldı.

CHP adayı Gençay yüzde 51,08 oy alırken, AKP’nin adayı ise yüzde 32,89 oy aldı.


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