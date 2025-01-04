Didim'de 5 yaşındaki kayıp çocuk bulundu!

Aydın’ın Didim ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince kısa sürede zeytinlik arazisinde bulundu.

Didim'de 5 yaşındaki kayıp çocuk bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:32

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki E.G.’yi bulamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, küçük çocuğu aynı gün Akköy Mahallesi’nde zeytinlik arazi içerisinde buldu.

Sağlıklı bir şekilde bulunan E.G. ailesine teslim edildi.


Etiketler: #aydın #Çocuk #kayıp çocuk #kayıp

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