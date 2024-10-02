Siirt’te kayıp çocuk fıstık bahçesinde bulundu

Siirt’te kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, fıstık bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Siirt’te kayıp çocuk fıstık bahçesinde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:12

Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde evden ayrılan 13 yaşındaki Berfin Ç. bir süre sonra haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kızın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çocuk, arama çalışmaları sonucunda köyden 5 kilometre uzaklıkta bulunan fıstık bahçelerinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.


Etiketler: #Siirt #kayıp çocuk

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