Sivas'ta 5 yaşındaki kayıp çocuk bulundu!
Sivas’ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli kız çocuğu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3 saat sonra bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’a bağlı Mescitli köyünde yaşandı. Ailesi, 5 yaşındaki otizmli çocukları Nisanur Duman’ın evde olmadığını fark etti.
Aile tüm arama çabalarına rağmen çocuğa ulaşamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Ekipler tarafından yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında, çocuk köy sınırları içerisindeki bir çeşmenin başında sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.
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