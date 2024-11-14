Sivas'ta 5 yaşındaki kayıp çocuk bulundu!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:00

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’a bağlı Mescitli köyünde yaşandı. Ailesi, 5 yaşındaki otizmli çocukları Nisanur Duman’ın evde olmadığını fark etti.

Aile tüm arama çabalarına rağmen çocuğa ulaşamadı. Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler tarafından yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında, çocuk köy sınırları içerisindeki bir çeşmenin başında sağlıklı bir şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.