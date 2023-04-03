Didim’de vadiye moloz dökerken yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde vadiye moloz dökerek dolduran 5 hafriyat kamyonu şoförüne idari işlem uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:20
Didim’de vadiye moloz dökerken yakalandılar
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla çalışmalar sürüyor.

Denizköy Mahallesi'nde bulunan Atanaj vadisi mevkisinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine tespit çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki mezkur mahale değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada yakalandı.

Hafriyat firmalarının maliki oldukları kamyonlar, gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.


aydın Didim Vadi moloz

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