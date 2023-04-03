Didim’de vadiye moloz dökerken yakalandılar
Aydın’ın Didim ilçesinde vadiye moloz dökerek dolduran 5 hafriyat kamyonu şoförüne idari işlem uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla çalışmalar sürüyor.
Denizköy Mahallesi'nde bulunan Atanaj vadisi mevkisinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine tespit çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki mezkur mahale değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada yakalandı.
Hafriyat firmalarının maliki oldukları kamyonlar, gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha
- Feyenoord deplasmanda affetmedi!