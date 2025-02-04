Dikkat çeken anket sonucu: Halk, İmamoğlu’nun dava sürecini ne kadar biliyor?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözleri yakın zamanda soruşturmaya konu oldu. Buna göre, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik “Senin zihniyetinin içinden geçen yol ve yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim” sözleri "tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla soruşturma konusu edildi.

Öte yandan İmamoğlu’nun Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi olarak büyük oranda aynı ismin varlığına dikkat çekerek yaptığı konuşma ise "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

“CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞI İÇİN”

Di-En Araştırma’nın yaptığı bir ankette katılımcılara, İBB Başkanı İmamoğlu’nun neden yargılandığı ve bu konu hakkındaki bilgilerine yönelik sorular yönetildi.

Bu anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 83’ü "Cumhurbaşkanlığına aday olacağı için" seçeneğini işaretledi. Yüzde 61 “Erdoğan'a hakaretten ötürü" derken, yüzde 44.7 de "Belediyedeki yolsuzluklardan ötürü" cevabını verdi. Yüzde 39 ise "Belediyedeki uygulamalardan ötürü" seçeneğini seçti.

YÜZDE 31.7’NİN HİÇ HABERİ YOK

Anketinin bir diğer çarpıcı sonucunda da "Ekrem İmamoğlu’nun son dönemdeki basın açıklamalarından, adliyedeki devam eden davalarından haberdar oldunuz mu?" sorusu yöneltildi.

Bununla birlikte anket katılımcılarının yüzde 31.7'sinin İmamoğlu'nun dava sürecinden ve bu süreçte yaptığı açıklamalardan haberdar olmadığı ortaya çıktı.