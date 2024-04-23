Dikkat çeken iddia: Yerel seçim hezimeti AKP ve İYİ Parti'yi yakınlaştırdı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:25

Güncelleme: 23.04.2024 - 10:25

Kulislerde yerel seçimler sonrası istediği sonucu alamayan İYİ Parti ve AKP'nin yakınlaştığı iddia ediliyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinde konuşulan bir iddiayı yazdı. Babacan AKP'nin, 31 Mart seçimlerinde istediği sonucu alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyaseti bırakacağı söylentilerinin ardından İYİ Parti'yi yakından izlediğini yazdı.

Babacan'ın AKP kulislerinden aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı ekibinin Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP kulislerinde, İYİ Parti’deki gelişmeler de yakından izleniyor. Cumhur İttifakı’nın seçim sürecinde ve sonrasında bu partiye gösterdiği ilgiyi farklı okuyanlar var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in siyasete veda etmemesi için gösterilen çabanın altında, bu partinin milletvekillerine duyulacak ihtiyaç gösteriliyor. Olası bir ‘anayasa değişikliği’ veya kritik kararlarda 38 milletvekilinin işe yarayacağı hesabı yapılıyor. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı ekibinin Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide olduğu da iddialar arasında..."