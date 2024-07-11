Dikkat çeken seçim anketi: MHP eriyor, CHP birinci parti!

Metropoll’ün yaptığı seçim anketine göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı 4.8’e kadar düştü. Cumhuriyet Halk Partisi ise yüzde 22.5 oy oranıyla birinci sırada.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:40
Dikkat çeken seçim anketi: MHP eriyor, CHP birinci parti!
Abone Ol google-news

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılara 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Anketin Haziran ayı sonuçlarına göre, CHP'nin oy oranı yüzde 22.5'e yükseldi. AKP'nin oy oranı yüzde 22.2 olurken, MHP'nin yüzde 4.8'e düştü.

İYİ Parti'ye 'evet' diyenlerin oranı 3.9 olurken, DEM Parti'yi tercih edenlerin oranı 7.2 oldu.

Yeniden Refah'ın oyları ise yüzde 3.1'e düştü. 

Kararsızların oranı yüzde 12.3 olurken, 'protesto oyların' oranı 12.6 olarak ölçüldü.

14 Mayıs 2023'te yapılan milletvekili seçim sonuçları ise şöyleydi:

AKP: yüzde 35.52

CHP: 25.41

MHP: 10.04

İYİ Parti: 9.9

DEM Parti: 8.79

YRP: 2.86

Diğer partiler: 7.68


metropol haberleri MetroPOLL Araştırma haberleri Seçim haberleri seçim anketi haberleri AKP haberleri MHP haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

Suriye anketi yeniden gündem oldu: Yurttaş 'Esad ile görüşmeye' ne diyor?

Suriye anketi yeniden gündem oldu: Yurttaş 'Esad ile görüşmeye' ne diyor?
Yöneylem son seçim anketini paylaştı: Erdoğan'a bir kötü haber daha!

Yöneylem son seçim anketini paylaştı: Erdoğan'a bir kötü haber daha!
İngiltere'de sandık çıkış anketi açıklandı

İngiltere'de sandık çıkış anketi açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler