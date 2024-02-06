Dikkat çeken seçim kulisi: ‘AKP'nin anketlerinde Murat Kurum önde değil’

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:18

31 Mart yerel seçimi yaklaşırken adaylar belirlenmeye devam ediyor. Seçime yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimlerde İBB yarışıyla ilgili AKP'nin yaptırdığı bazı anketleri köşesine taşıdı.

Babacan'ın paylaştığına göre henüz DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin durumunun kesinleşmediği dönemlerde yapılan anketlerin tamamında mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önde olsa da Murat Kurum aradaki farkı kapatıyor.

“KURUM’UN AKSİNE…”

Babacan, konuyla ilgili "Bu anketlerde Murat Kurum’un eskisinden daha iyi olduğu, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın 3 puana indiği iddia ediliyor. Bu farkın 1,5 puan olduğunu da iddia edenler de var; ama Kurum’un aksine, Kurum’un öne geçtiğini söyleyen yok" ifadelerini kullandı.