Dikkat çeken seçim kulisi: ‘AKP'nin anketlerinde Murat Kurum önde değil’

Yerel seçim hakkında dikkat çeken bir seçim kulisi aktarıldı. Buna göre, AKP’nin yaptırdığı anketlerde Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı önde değil.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:18
Dikkat çeken seçim kulisi: ‘AKP'nin anketlerinde Murat Kurum önde değil’
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimi yaklaşırken adaylar belirlenmeye devam ediyor. Seçime yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimlerde İBB yarışıyla ilgili AKP'nin yaptırdığı bazı anketleri köşesine taşıdı.

Babacan'ın paylaştığına göre henüz DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin durumunun kesinleşmediği dönemlerde yapılan anketlerin tamamında mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önde olsa da Murat Kurum aradaki farkı kapatıyor.

“KURUM’UN AKSİNE…”

Babacan, konuyla ilgili "Bu anketlerde Murat Kurum’un eskisinden daha iyi olduğu, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın 3 puana indiği iddia ediliyor. Bu farkın 1,5 puan olduğunu da iddia edenler de var; ama Kurum’un aksine, Kurum’un öne geçtiğini söyleyen yok" ifadelerini kullandı.


yerel seçim haberleri Murat Kurum haberleri AKP haberleri CHP haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi ve AKP ittifak kuracak mı? Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçim kararını ne zaman açıklayacak?

Yeniden Refah Partisi ve AKP ittifak kuracak mı? Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan yerel seçim kararını ne zaman açıklayacak?
Özgür Özel'den 'yerel seçim' açıklaması:

Özgür Özel'den 'yerel seçim' açıklaması: "Bu şehirleri kazandıranlar değişmedi"
Yaklaşan yerel seçimler ve CHP’nin önemi - Dr. Halis Ödel

Yaklaşan yerel seçimler ve CHP’nin önemi - Dr. Halis Ödel
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon