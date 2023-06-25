Küçükçekmece’de yangın paniği: Gecekondu alev alev yandı!
İstanbul Küçükçekmece'de alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından sıçrayan alevler kısa sürede gecekondunun tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Yangın çıktığı sırada evde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, yara almadan kurtuldu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.
Mahalle sakini Abdullah Bayde, “Yangın elektrikten çıkmış. Bereket versin sabaha karşı olmuş. Torunları kendi evine gitmiş. Yaralı yok çok şükür. Evde 6-7 kişi vardı" dedi.
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