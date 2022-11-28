'Dil düşürme' yöntemiyle hırsızlık: 3 şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, 'dil düşürme' yöntemiyle girdikleri evden çok sayıda altın ve para çaldığı belirlenen 2'si kadın, 3 şüpheli tutuklandı.
Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Atabey Sokak'ta, 'dil düşürme yöntemi' olarak bilinen kilitli olmayan daire kapılarını kart şeklindeki çelik levhalarla açan 2'si kadın, 3 şüpheli, girdikleri evden çok sayıda altın ve para çaldı.
Şüphelilerin koşarak kaçtığını görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Polisi fark eden şüpheliler, üzerlerindeki altın ve paraları yola atıp kaçmaya çalıştı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Polisin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinden Samet A. (22), Aynur A. (34) ve Aslı B. (29) oldukları belirlendi.
Şüphelilerin, girdikleri daireden 14 çeyrek altın, 1 yarım altın, 3 bilezik, 2 altın kolye, 1 altın bileklik, üzerinde 5 adet çeyrek altın bulunan bileklik, 2 altın, tek taş yüzük, pırlanta, 6 yüzük, 1800 lira ve 30 ABD doları çaldıkları belirlendi.
HIRSIZLIK İÇİN MANİSA'DAN GELMİŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçlarından kaydı olduğu, Manisa'dan hırsızlık amacıyla Tavşanlı ilçesine geldikleri anlaşıldı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan altınlar ise sahibine teslim edildi.
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