Bir yılda 4 kez yaşandı! Duvarı delip hırsızlık yaptılar
Erzurum’da bir hırdavatçı dükkanının duvarını kırarak içeri giren hırsızlar, delil bırakmamak için güvenlik kamerası ve monitörü de çaldı. Dükkan sahibi ise bu olayın bir yılda dört kez yaşandığını söyledi.
Erzurum’un Mahallebaşı'nda filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. Muhammet Turan isimli bir yurttaşın hırdavat dükkanına duvarı kırarak giren hırsızlar, arkada delil bırakmamak için güvenlik kamerasını ve monitörünü de çaldı.
Hafta sonu kapalı olan dükkana binanın arka sokağında bulunan metruk binalardan ulaşan hırsızlar, dükkanın olduğu duvarı çekiç yardımı ile kırdı. Daha sonra dükkana giren hırsızlar bir miktar para, kozmetik ürünleri, eldiven, güvenlik kamerası ve bilgisayar monitörü çalarak açtıkları delikten dışarı çıktı.
Sabahın erken saatlerinde dükkanını açmak için gelen Muhammet Turan ise dükkanının duvarında ki deliği görünce polisi aradı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan dükkan sahibi Muhammet Turan, aynı olayın bir yılda dördüncü kez yaşandığını belirtirken, sokağın arkasında bulunan metruk binaların suç yuvası haline geldiğini söyledi.
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