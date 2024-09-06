Dilan Polat-Engin Polat davasında ara karar açıklandı: Tüm sanıklar tahliye edildi

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:17

Yasa dışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden soğuk cüzdan yöntemiyle kara para akladıkları iddia edilen ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet' suçlarından 40’ar yıla kadar hapisleri istenen Engin ve Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarına bugün devam edildi.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat ile Alper Kürşat Polat, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Tutuklu sanık Ahmet Gün ise jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

DURUŞMA 3 GÜN SÜRDÜ

Çarşamba günü başlayan davanın üçüncü gününde mahkeme ara kararlarını açıkladı.

Duruşmanın birinci gününde Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ve mali müşavir Ahmet Gün ile bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Duruşmanın ikinci gününde ise yine bazı sanıkların savunmaları ile avukat beyanları alındı.

Dün taleplere ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Ahmet Gün'ün emekli maaşı üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına ve haklarında imza atma şeklinde adli kontrol hükmü bulunan tutuksuz sanıkların, bu adli kontrollerinin kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerinin ise devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca 4 tutuklu sanığın, kaçma şüphelerinin bulunduğunu öne sürerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

TÜM TUTUKLULARA TAHLİYE KARARI

Bugün ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ile Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ile mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, haklarında imza atma şeklinde adli kontrol hükmü bulunan tutuksuz sanıklar hakkında bu adli kontrol hükmünü de kaldırdı.

Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerini reddeden mahkeme, Ahmet Gün'ün emekli maaşı üzerindeki tedbirin ise kaldırılmasına hükmetti.

SORUŞTURMA OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçlarını Soruşturma Bürosu ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, sanıklar hakkında "2013 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi.

DERKAN BAŞER DAVASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİ YAPILACAK

Mahkeme hakimi, Engin-Dilan Polat çiftinin bu dosyasının, Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden Derkan Başer'in liderliğini yaptığı yasa dışı bahis organizasyonu dosyasıyla birleştirilmesi için 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ne birleştirme önerisinde bulunulmasına hükmederek duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.