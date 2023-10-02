Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kıldığı fotoğrafı paylaştı

Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Dilan Polat geçen günlerde uyuşturucu kullandığını itiraf eden ve evinden uyuşturucu madde çıkan kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kılarken fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:48
Abone Ol google-news

Dilan Polat, uyuşturucu madde itirafıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kardeşi Sıla Doğu'nun namaz kılarken fotoğrafını paylaştı. Polat paylaşımında, "Sanki ilk kez namaz kılıyor gibi algılayacaklar, algılasınlar her cuma dahil olmak üzere şükür namazı kılar paylaşır paylaşmaz. Kendi ile Allah arasında herkesin amel defteri sual Allah'tan, kuldan değil" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın mail order yapması iddiaları üzerine verdiği vergiler ortaya çıkmış ve herkesi şaşırtmıştı.

Dilan Polat'ın vergi haberleri henüz soğumamışken kardeşi Sıla Doğu'nun açtığı canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beykoz’daki evinden gözaltına alınmıştı.

Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Instagram’dan açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu söyledi. 


Dilan Polat Engin Polat Sıla Doğu

İlgili Haberler

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Engin Polat duyurdu: Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Engin Polat duyurdu: Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu savcılığa sevk edildi

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu savcılığa sevk edildi
Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat’tan dikkat çeken paylaşım!

Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat’tan dikkat çeken paylaşım!

En Çok Okunan Haberler