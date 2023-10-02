Kardeşi serbest bırakılan Dilan Polat’tan dikkat çeken paylaşım!
Lüks hayatı ve kara para akladığı iddialarıyla gündeme gelen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu'un serbest bırakılmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Son günlerde para kaynakları merak edilen, ödediği vergiler ortalara dökülen Dilan Polat ve ailesi çeşitli iddialarla çalkalanıyor.
Lüks yaşantılarıyla dillerden düşmeyen Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bir canlı yayın anında kokain kullandığını itiraf etmişti.
Yayın eski olsa da Sıla Doğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Doğu'nun operasyon düzenlenen evinden birçok uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilmişti. Adliyeye sevk edilen Doğu, Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kardeşinin serbest bırakılmasının ardından da Dilan Polat'tan paylaşımlar peş peşe geldi. Polat, "Allah sabredenlerle beraberdir" dedi.
Ardından da kardeşleriyle paylaştığı fotoğraflara "Onu o halde gördüğüm, o anlarda çektiğim sancının hesabını Allah soracak elbet" notunu düştü.
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