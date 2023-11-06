Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:18

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:21

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı. Tutuklanarak İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günün yaşadıkları ortaya çıktı.

İLK GÜNÜ NASIL GEÇTİ?

Master Haber’den Ercan Öztürk’ün haberine göre, dün sabah Marmara Kadın Kapalı Cezaevi’ne giriş yapan Polat, işlemlerin ardından geçici koğuşa götürüldü ancak bir şey yemediği için tansiyon sorunu yaşadı.

İLK İSTEĞİ ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMEK OLDU

Fenalaşan Polat, revir koğuşuna kaldırıldı. Polat’ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine cezaevi yönetiminden ‘Evraklarınız yok’ denilerek onay çıkmadı.

“BENİ BÖYLE GÖRMESİNLER”

“Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz” yanıtını aldı. Dilan Polat, yetkililere “Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum” dedi. İnfaz koruma memurları görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Bunun üzerine Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

Telefon görüşme süresinin haftada on dakika, konuşmanın dakikasının ise bir lira olduğu öğrenildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TUTUKSUZ YARGILANABİLİR

Öte yandan 2. Sayfa’ya katılan Avukat Feyza Altun ise, Dilan Polat’ın itiraz talebiyle tutuksuz yargılanabilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Altun, “Dilan Polat elektronik kelepçeyle yargılanabilir ve böylece kaçma şüphesi ortadan kalkabilir” ifadelerini kullandı.