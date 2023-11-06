Son Dakika: Dilan Polat ve Engin Polat çiftine operasyon: 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:23

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:41

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç'de adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşan Ağırel şunları söyledi:

"Polat davası kapsamında ifadesi alınan Mistik lakaplı Mustafa Özalp tutuklama istemi ile Sulh Ceza mahkemesine sevk edildi. Mustafa Özalp’in sanal bahisten suç kaydı ortaya çıktı.Bu kişi aynı zamanda iç mesajlaşma programını hazırladığını ve talimat ile tüm yazışmaları sildiğini, bazı kişileri bu programdan çıkardığını da itiraf etti. Uğurcan Ayyıldız isimli kişinin de ifadesi alındı ve o da Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi."