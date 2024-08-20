Sıla Doğu paylaştı... Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk fotoğraf: Zayıflığı dikkat çekti

Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:41

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:42

Yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Instagram hesabından Polat'la çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Doğu fotoğrafa, "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notunu düştü.

DİLAN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

Dilan Polat, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

"BEYAZLARINI BOYAYACAĞIZ KARDEŞİM"

Dilan Polat'ın açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken, kardeşi Sıla Doğu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından Dilan Polat'la birlikte evde çekildiği fotoğrafı paylaşan Doğu, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notunu düştü.