Dilan Polat'ın tahliye edilmesinin hayrına su dağıttı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:57

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:01

Eşi Engin Polat ile birlikte kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle 9 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat için mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi.

CEZAEVİNDEN AYRILDI

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Dilan Polat'ı cezaevi çıkışında ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı.

Minibüsle cezaevi kapısına getirilen Polat, araçtan iner inmez ablasına ve ardından kıza sarılarak gözyaşı döktü.

Oldukça zayıfladığı görülen Polat'ın ailesine kavuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

DİLAN POLAT HAYRINA SU DAĞITTI

Tahliye kararının ardından bir yurttaş ise Dilan Polat hayrına sokakta su dağıttı. Görüntü sosyal medyada tepki çekti.