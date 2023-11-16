Engin Polat Çorlu Cezaevi’ne sevk edildi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:16

Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak"la suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, tutuklandıktan 11 gün sonra erkek şüpheliler; Engin Polat ile babası Sezgin Polat, Çorlu Cezaevi’ne, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe, Kocaeli Cezaevi’ne sevk edildi.

Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi’nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.