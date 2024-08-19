Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Dilan Polat'ın tahliye edilme kararının ardından sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y.'yi anımsatarak bir paylaşım yaptı.
Hakkında açılan dava kapsamında Kasım ayından beri tutuklu bulunan Dilan Polat tahliye edildi.
Tahliye kararının ardından Gökbakar X hesabından bir paylaşım yaptı.
Sokak röportajındaki sözleri nedeni ile tutuklanan Dilruba Y.'yi anımsatan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:
"Kara para aklama suçundan 40 yıl hapis ile yargılananı serbest bırak,tutuksuz yargıla...
Ancak sokak röportajında "gerizekalı" diyeni tutuklu yargıla!
Vay beeee..."
Kara para aklama suçundan 40 yıl hapis ile yargılananı serbest bırak,tutuksuz yargıla...— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 19, 2024
Ancak sokak röportajında "gerizekalı" diyeni tutuklu yargıla!
Vay beeee...
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