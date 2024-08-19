Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Dilan Polat'ın tahliye edilme kararının ardından sokak röportajında tutuklanan Dilruba Y.'yi anımsatarak bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:33
Şahan Gökbakar'dan 'Dilan Polat' tepkisi
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Hakkında açılan dava kapsamında Kasım ayından beri tutuklu bulunan Dilan Polat tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Gökbakar X hesabından bir paylaşım yaptı.

Sokak röportajındaki sözleri nedeni ile tutuklanan Dilruba Y.'yi anımsatan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Kara para aklama suçundan 40 yıl hapis ile yargılananı serbest bırak,tutuksuz yargıla...

Ancak sokak röportajında "gerizekalı" diyeni tutuklu yargıla! 

Vay beeee..."



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