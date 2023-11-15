'Polatlar'ın 27 şirketine resmen kayyum atandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 20:39

Güncelleme: 15.11.2023 - 20:39

Sosyal medyada çıkan iddialar sonrası "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" ve "örgüt kurmak"la suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınları hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Medyascope'da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Polat çifti ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmesi ve mahkemenin de 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermesinin ardından süreç başladı.

Çiftin Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerine kayyum atandı. Kararlar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığu isimler şöyle: Mehmet Nihat Arcagök, Bülent Girgin, İcat Sayda, Gülşen Altınay, Münevver Gökgün Akkaya, Elif Düzen Özomay, Halil İbrahim Akyıldız, Ahmet Miraç Akmen.

İşte Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi‘ye atanan kayyumları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili sayısı.