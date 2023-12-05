Dilan ve Engin Polat’ın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı
Dilan ve Engin Polat’ın Özbekistan uyruklu çalışanının, akrabalarını Polat çiftinin evine yerleştirdiği ortaya çıktı. Çalışanın Özbekistan uyruklu iki akrabası gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere GGM’ye teslim edildi.
Dilan ve Engin Polat çiftinin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan’dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.
Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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