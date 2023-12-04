Dilan Polat hepsinin başını yaktı: 'Şampiyonlar Ligi' ekibinin şirketlerine kayyum atandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Murat Ağırel o isimler hakkında yeni bir bilgi duyurdu.
Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenler haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve bazılarının mal varlığına el konulmuştu. Fotoğraftaki 12 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Polat davasına dahil edilen 12 isme ait şirketlere kayyum atandığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı şirketler ise şunlar:
- Yiğit Sosyal Medya Ticaret Limited Şirketi
- Şereofoğlu Güzellik Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi
- Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- İleida Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
- İST Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
- FM Tanıtım Reklam Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
- FSM Tanıtım Reklam Kozmetik Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- FSM Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Hacıbaşar Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
- KEÖ Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi
15 KİŞİYE YURTDIŞI YASAĞI UYGULANMIŞTI
Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanmıştı.
12'SİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu.
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