Dilan Polat hepsinin başını yaktı: 'Şampiyonlar Ligi' ekibinin şirketlerine kayyum atandı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 18:12

Güncelleme: 04.12.2023 - 18:34

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenler haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve bazılarının mal varlığına el konulmuştu. Fotoğraftaki 12 kişi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Polat davasına dahil edilen 12 isme ait şirketlere kayyum atandığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atadığı şirketler ise şunlar:

Yiğit Sosyal Medya Ticaret Limited Şirketi

Şereofoğlu Güzellik Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Zerart Güzellik Kozmetik Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İleida Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

İST Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

FM Tanıtım Reklam Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

FSM Tanıtım Reklam Kozmetik Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

FSM Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hacıbaşar Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Fitalive Gıda Bitkisel Sağlık ve Bakım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

KEÖ Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi

15 KİŞİYE YURTDIŞI YASAĞI UYGULANMIŞTI

Fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanmıştı.

12'SİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişinin ise mal varlığına el konulmuştu.