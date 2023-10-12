Dilan ve Engin Polat'ın işyerine saldırı anı kameraya yansıdı

Ataşehir'de Engin Polat'a ait işyerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırganın işyerinin girişinde bulunan çalışana doğru ateş ettiği görülüyor.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 20:37
Dilan ve Engin Polat'ın işyerine saldırı anı kameraya yansıdı
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait işyerinde meydana geldi. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, işyerinin önünde duran kasklı bir kişinin, işyeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir yurttaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.


Dilan Polat Engin Polat silahlı saldırı Kamera

İlgili Haberler

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun avukatından 'intihar etti' iddialarına ilişkin açıklama

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun avukatından 'intihar etti' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde sular durulmuyor: İki günde iki silahlı saldırı

Son dakika... Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde sular durulmuyor: İki günde iki silahlı saldırı
MASAK rapor hazırlamıştı... Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken 'Dilan Polat-Engin Polat' yorumu: 'İlk sezonun finali erken gelmiş'

MASAK rapor hazırlamıştı... Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken 'Dilan Polat-Engin Polat' yorumu: 'İlk sezonun finali erken gelmiş'

En Çok Okunan Haberler