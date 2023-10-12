Dilan ve Engin Polat'ın işyerine saldırı anı kameraya yansıdı
Ataşehir'de Engin Polat'a ait işyerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken saldırganın işyerinin girişinde bulunan çalışana doğru ateş ettiği görülüyor.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde Engin Polat'a ait işyerinde meydana geldi. Saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, işyerinin önünde duran kasklı bir kişinin, işyeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor.
Görüntülerde ayrıca, saldırı anında kaldırımda yürüyen bir yurttaşın panik halinde koştuğu ve saldırganın kaçtığı anlarda da yer alıyor.
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