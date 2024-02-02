Dilek Acu davasında yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:10

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:21

İstanbul Eyüpsultan'da, daha önce birlikte yaşadığı ve şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılan bir çocuğunun annesi Dilek Acu'yu, uzaklaştırma kararına karşın, Haziran 2023'te evine giderek tehdit ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde ‘silahla tehdit, hakaret ve ısrarlı takip’ suçlarından, toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Ahmet Çelik'in dosyası, mütalaa için savcıya gönderildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Dilek Acu'yu temsilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan avukat Fulya Gökkaya ile Aile Bakanlığı vekili katıldı. Sanık Ahmet Çelik'in avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, bilirkişiye gönderilen videonun çözümünün yapıldığını belirterek, avukat Gökkaya'ya beyanda bulunması için söz verdi.

"İNDİRİM UYGULANMASIN"

Avukat Gökkaya, CD çözümünden de sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın benzer şekilde birçok dosyası blunduğunu kaydetti.

Sanık Ahmet Çelik'in üst haddet cezalandırılmasını istediklerini ifade eden avukat Gökkaya, dava konusu suçların kadına karşı işlenmesinin, kanunda 'cezayı artırıcı sebep' olarak değerlendirildiğini kaydederek, sanığa verilecek cezada takdir indirim uygulanmamasını talep etti.

DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Sanık avukatının, müvekkilinin beraatını talep etti. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.