Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklanmıştı: Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

"MİLLET AİLEYE UZANAN ELİ AFFETMEZ"

"Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak" diyen İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vicdanı yok sayıyorsunuz. Ahlakı ayaklar altına alıyorsunuz. Adaleti susturuyor, hukuku siyasi aparata çeviriyorsunuz. Merhameti ve şefkati bu ülkeden silmeye çalışıyorsunuz.

Bilinçli bir iftira düzeni kurdunuz. Bu en büyük günahı normalleştirdiniz. İtibar suikastlerini siyaset diye pazarlıyorsunuz. Siyasi operasyonlarla, algı oyunlarıyla insanların onurunu hedef alıyorsunuz.

Aileme saldırıyorsunuz, yuvamı hedef alıyorsunuz. Çocuğu, kadını, yaşlısı, genci ayırmadan herkesi korkuyla susturmaya çalışıyorsunuz.

Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz. Aziz milletimiz, tehdite, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak!"