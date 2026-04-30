Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: 'Yandaş basın duruşmalara neden katılmayı bıraktınız?'

Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: 'Yandaş basın duruşmalara neden katılmayı bıraktınız?'

30.04.2026 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: 'Yandaş basın duruşmalara neden katılmayı bıraktınız?'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri'de yaptığı konuşmada, "Yandaş basın size sesleniyorum. Duruşmalara neden katılmayı bıraktınız? Bu hafta bir oturuma katılıp oturumun gidişatını görünce salondan erken ayrıldınız. Çünkü bir yılı aşkın süredir yaratmaya çalıştıkları algı artık tamamen çökmüştür" dedi.

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 32'nci buluşmasını Silivri’de gerçekleştirdi.

Dilek İmamoğlu ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşıldı.

"YANDAŞ BASINA SESLENİYORUM"

Konuşmasında iktidar medyasına seslenen İmamoğlu, "Duruşmalara neden katılmayı bıraktınız? Bu hafta bir oturuma katılıp oturumun gidişatını görünce salondan erken ayrıldınız. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir yılı aşkın süredir yaratmaya çalıştıkları algı artık tamamen çökmüştür. İddianamede bile yer almayan yalanları medyada ortaya saçtılar ama olmadı" dedi.

İBB davasında bugün verilecek ara karar hakkında konuşan İmamoğlu, tahliye çağrısı yaptı:

“Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin, 86 milyonun cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları ve sevdiklerimiz, aile bireylerimiz tamamen dedikodularla, asılsız iddialarla tutuklu bulunuyor ve yargılıyorlarmış gibi yapıyorlar. Bu dosya kapsamında tutukluluğun devamına karar verilecek tek bir delil, tek bir somut suçlama yoktur. 

Yok arkadaşlar, yok. Tek bir delil, tek bir somut suçlama yok. Ya biz aklımızı mı oynatacağız ya? Nedir bu ailelere sizin çektirdikleriniz? Dosyanın bütününde tahliye kararı çıkmalıdır, bugün hemen derhal. Dosyanın tamamına tahliye istiyoruz. Bu bir istek değil, bu sizin zorunluluğunuz!"

İmamoğlu konuşmasının sonunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tüm emekçileri kutladığını ifade etti.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #silivri #Dilek İmamoğlu

