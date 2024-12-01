Niğde'deki köpek katliamında karar: Veteriner İşleri Müdürü soruşturulacak

Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:40

Güncelleme: 01.12.2024 - 15:40

Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin geçen ağustos ayında "uyutularak" toplu mezarlara gömüldüğü öne sürülmüş, görüntüler kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

VALİLİK İZİN VERMEMİŞTİ

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, "Niğde Belediyesi geçici bakımevine getirilen ve bakımevinde bulunan hayvanların enjeksiyon yöntemiyle öldürüldüğü, hayvan mezarlığı adı altında çukurlara atılıp, üzeri biraz kapatılarak barınaktaki hayvanların kasıtlı öldürülerek görevin kötüye kullandığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B., Niğde Belediyesi'nde veteriner hekim, veteriner teknikeri ve sahipsiz hayvan geçici bakımevinde çalışanların da yer aldığı toplam 27 kişi hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ve 26 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermemişti.

ANKARA BAROSU İTİRAZ ETTİ, SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde Valiliği'nin kararına karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu.

Mahkeme, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Oyçokluğuyla alınan karar şöyle:

"Dosyanın incelenmesinden, olaya ilişkin 14 Eylül 2024 tarihli ön inceleme raporunda ifadesine başvurulan geçici bakımevi çalışanı üç kişinin beyanlarında; geçici bakımevine getirilen hayvanların, Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B.'nin talimatı ile ilaç verilerek öldürüldüğü yönündeki beyanları ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte dikkate alındığında, ilgiliye yapılan isnatla ilgili olarak soruşturma izni verilmesi için yeterli emarenin mevcut olduğu kanaatine varılmış olup, şikayet konusu olayda T.B.'nin kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılacak olan adli tahkikat ve ayrıntılı araştırma ile ortaya çıkacağından, konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırma yapılabilmesi için ilgili hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."

'YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ'

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, "İtirazımız kabul edildi, yani savcılığın 'gerek görmediği' itirazın aslında gerekli olduğu ortaya çıktı. Belediyeler sanmasın ki suçları cezasız kalacak. Niğde Belediyesi'yle yargıda hesaplaşacağız. 3 işçi için ise yine deliller toplanmadan 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' verdi savcılık. Buna yönelik olarak da Niğde Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığımız itiraz halen devam ediyor" dedi.