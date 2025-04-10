Dilencilik yapan kadının üzerinden banka cüzdanı çıktı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:05

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:18

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın kentte vatandaşın dini duyguları istismar eden dilencilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Son olarak ekipler tarafından yapılan denetimlerde Antalya Eğitim ve Araştırması Hastanesi Meltem giriş kapısında dilencilik yapan bir kadın yakalandı.

Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Zabıta Şube Müdürlüğüne bağlı Batı Bölgesi Zabıta Amirliği’ne getirilen ve isminin Pakize T. (64) olduğu öğrenilen kadının üzerinden dilencilikten kazandığı değerlendirilen toplam 2 bin 479 TL para çıktı.

Yaşlı kadının üzerinden çıkan parayı yaklaşık 4 saatte kazandığı öğrenilen paraya ve ziynet eşyalarına el konuldu. Emekli olduğu ve üzerinden bankadan aldığı emekli maaşına ait dekontun yanı sıra banka cüzdanı çıkan Pakize K.’ya tutanak tutularak Kabahatler Kanununa Muhalefetten 1406 TL ceza uygulandı.