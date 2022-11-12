Dilencilik yaparken yakalandı, 3 dairesi olduğu ortaya çıktı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde zabıta denetimi sırasında dilencilik yaptığı belirlenen N.K.’nin üzerinden 4 bin 200 lira çıkarken, kendisine ait 3 daire olduğu tespit edildi.
Ereğli'de, zabıta ekiplerinin kontrolü sırasında, dilencilik yapan N.K. fark edildi. N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.
N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi. Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı.
CEZA KESİLDİ
N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.
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