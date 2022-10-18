Dilencinin üzerinden 1555 TL çıktı
Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince yakalanan ve 'Banker Arif' olarak bilinen dilenci Arif A.'nın (55) üstünden 1555 TL çıktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Şehrin en işlek caddelerinden Azerbaycan Bulvarı'nda dilenen Arif A. ekiplerce yakalandı.
MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
'Banker Arif' olarak bilinen Arif A.'nın üst aramasında 1555 TL bulundu.
Arif A., bu miktarın günlük kazancı olduğunu söyledi. 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulanan Arif A., memleketi Gaziantep'e gönderildi.
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