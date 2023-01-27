Siirt'te zabıtadan 'dilenci' operasyonu: Paralar bebek bezinden çıktı

Siirt'te, zabıta operasyonunda yakalanan 7 dilencinin üst aramasında bulunan 1059 liraya el koyuldu. Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:57
Siirt'te zabıtadan 'dilenci' operasyonu: Paralar bebek bezinden çıktı
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Siirt Belediyesi zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara operasyon düzenledi.

TUTANAK TUTULDU

Operasyonda 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 7 dilencinin üst aramalarında bulunan 1059 lira için tutanak tutuldu.

Dilencilerden birinin, üzerindeki parayı bebek bezine gizlediği saptandı.

'Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem uygulanan dilenciler, daha sonra serbest bırakıldı. 


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