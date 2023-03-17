Enkazdan kurtardığı ürünleri Ankara'da satmaya çalışan depremzede: 'Biz dilenci değiliz'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:19

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi depremde zarar gören Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak için ‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’ düzenledi. ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün başlayan etkinliğe Kahramanmaraş’tan gelen 100 esnaf satış yapıyor.

‘Kahramanmaraş Dayanışma Günleri’nde Kahramanmaraş'ın yöresel ürünleri başta olmak üzere birçok farklı ürünlerin satışı yapılıyor. Ancak esnaf bu etkinliklerin geçici çözüm olduğunu, devletin faizsiz kredi vermesini, borçlarının 6 aydan daha uzun süre ertelenmesini istiyor.

"60 YAŞINA GİRİYORUM HALA EMEKLİ OLAMADIM"

Kahramanmaraş’ta züccaciye ürünleri satan Müzeyyen Özçelik, ürünlerini depremden sonra internetten sattığını belirterek şöyle konuştu:

“Maraş’ta 2-3 sene kimse alışveriş yapmaz. Herkes boğaz tokluğuna… Su ile yiyecek olursa tamam şu an. Boğazımız doyarsa onun derdindeyiz. Çünkü para yok. Mesela benim kredi kartım 6 ay ertelendi. 6 ay sonra ben onları nasıl ödeyeceğim? Burada da bu saate kadar hiçbir şey satmadım. Ben 60 yaşına giriyorum emekli olamadım. 10 ay eksiğim varmış. 27 bin lira borç çıktı. Ben BAĞ-KUR’umu nasıl yatıracağım? Biz İstanbul’dan daha pahalı yaşıyoruz. Halimiz olmadığı için sebze gelmiyor. Bir su alıyorsun su da pahalı. Su geliyor TIR ile dilenci gibi sıra var. Bir tane su almak için saatlerce sırada duracaksın. Biri bir yemek yardımı yapıyor. Saatlerce kuyrukta duracaksın. Biz dilenci değiliz. Evimizde ne varsa yeriz. Ekmek veriyor bedava, kuyruk 1 kilometre. Ben kuyruğa girmedim evde bazlama yaparım yine girmem. Senelerce ayakta durmuş bir hanımım ben.”

"TAMAMEN YOK OLACAK ESNAFLARIMIZ VAR”

Kahramanmaraş’ta yöresel ürünler satan İdris Yırtıcı, “Enkaz haline gelmiş bir şehri bırakıp geldik. Dükkanlarımızı açtık. Şehirde alışveriş yapan kimse yok. Buraya dükkanları yıkılan esnaf arkadaşımın ürünlerini de getirdim. Önümüzü göremiyoruz şu an devam edebilecek miyiz… Tekrardan düzen kurmak inanın kolay değil. Şu an bir destek almadık. Herkes10 bin yardım aldık. Esnaf boyutunda kimse bir şey almadı. Memleketimi terk etmek istemiyorum. Üretim noktasında ciddi sıkıntı olacak gibi. Suyun gözü köydeki bizatihi üreten vatandaşlarımız. Köydeki vatandaşımız bunu üretemezse bu tezgaha koyamayız. Bir şeyler satmazsa tamamen yok olacak esnaflarımız var. Onların burada olmasını çok isterdim ben. Orada şu anda çadırda kalıyoruz evler ciddi hasar aldı. Hafif hasarlı binaların dahi güçlendirilmeden oturulmaması lazım.