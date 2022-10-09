Zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı
Karaköy’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, topladıkları paraları ağzının içine ve pantolonunun paçasında sakladı. Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karaköy’de Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın ve çocuk dilenciler yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü.
Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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