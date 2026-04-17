Dimin Madencilik işçilerinin direnişi sürüyor: İşverenle kritik görüşme

Bingöl’deki Dimin Madencilik’te 3 gündür üretim yok. Yaklaşık 200 işçi iş bırakma eylemini sürdürüyor. DİSK/Dev Maden Sen ve işçiler şirketin 27 Mart’ta yetki belgesi alan sendikanın yetkisine itiraz ettiğini; tehdit, baskı ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken şirket ise sahayı işletme hakkı sona ereceği için yasaya uygun bir küçülme süreci yürüttüğünü savundu. Dev. Maden Sen Başkan Yardımcısı Halık Özsoy’dan cevap geldi.

Geçtiğimiz salı günü sendika yetkililerinin basın açıklamasında; işçilerin küçülme gerekçesiyle geçen sene işçi çıkartıp ardından yeni işe alımlar yaptığı bilinen şirketin, sendikal örgütlenmenin

ardından beş kişiyi daha çıkardığı ve buna devam etmeyi planladığı aktarılmıştı. Özsoy, “İşveren çalışanların temel haklarına saygı duymuyor ve bu istihdamı yöre halkına karşı bir şantaj ve tehdit aracı olarak kullanıyor” demişti. Dimin Madencilik de bir açıklama yayınlayarak söz konusu Bingöl Avnik Demir İşletmesinin rödövans süresinin yıl sonunda biteceğini, bu yüzden “kademeli küçülme” süreci yürüttüğünü, sendikal faaliyetler başlamadan çok önce ilgili kurumlara “toplu işten çıkarma bildirimi” yaptığını, işten çıkış gruplarının objektif kriterlere göre belirlenip tüm yasal hakların eksiksiz ödendiğini öne sürmüştü.

''2 YILA YAKIN SÜREDİR KESİNTİSİZ SÜRMEKTE''

Sendika başkan yardımcısı Haluk Özsoy ise şu cevabı verdi : “Bu yıl içerisinde işten çıkarılan toplam 7 işçiden 5’inin sendika yetkimizden hemen sonra işten çıkarılması ve yeni işçi alımları, amacın sendikasızlaştırma olduğunu kanıtlamakta. İşveren, sendikal faaliyetlerin işten çıkarma takviminden çok sonra başladığını iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır; oysa bölgedeki örgütlenme mücadelemiz 2 yıla yakın süredir kesintisiz sürmektedir. Şirketin nesnel kriterler ve verimlilik iddiaları da somut veriler karşısında geçerliliğini yitirmektedir. Zira atölye bölümünden sendikalı bir emekçi işten çıkarılırken aynı bölüme çıkarılan deneyimli işçinin yerine emekli bir çalışan istihdam edilmiştir. Ayrıca rödovans süresinin bitişi olağan bir süreçtir ve genel olarak yenilenir.”

İşveren ve işçi temsilcileri Genç ilçesi Kaymakamlığında görüşmeler yürütüyor.