Din hizmetlerine 2 kat bütçe verildi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Rapora göre, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için geçen yılın ocak-haziran döneminde 1.8 milyar olan harcama bu yıl 4.3 milyar liraya çıktı. Araştırma, geliştirme ve yenilik giderleri 10.2 milyar liradan 20.7 milyar liraya yükseldi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için geçen yılın 6 ayında 6.4 milyar lira harcama yapılmıştı. Bu yıl 12.6 milyar lira harcama gerçekleştirildi.

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan harcama 19.1 milyar liradan 45.9 milyar liraya yükseldi.

Engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için 32.7 milyar lira olan harcama 67.7 milyar liraya çıktı. Gençlik başlığı altında geçen yıl yapılan harcama 1.4 milyar liraydı. Bu yıl 4.6 milyar lira oldu. Hukuk ve adalet için yapılan harcamalar 52.2 milyar liradan 109.2 milyar liraya çıktı.

YOKSULLUKLA MÜCADELE YOK

İnsan hakları kapsamındaki harcamalar 98.4 milyon liraydı. Bu yıl 194.9 milyon lira oldu. Kadının güçlenmesi için yapılan harcamalar 1.1 milyar liradan 1.8 milyar liraya yükseldi. Koruyucu sağlık harcamaları 42.9 milyar liradan 85.6 milyar liraya çıktı.

Bütçedeki birçok giderde 2 katın üzerinde artış gerçekleşirken artan yoksulluğu karşın bu alandaki harcamalar daha sınırlı kaldı. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için geçen yılın ilk yarısında 95.1 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl rakam 138.9 milyar liraya çıktı.

