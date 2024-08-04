Borcunu kendin öde!

04 Ağustos 2024 Pazar

Çok önemli bir haber: Cumhurbaşkanı da olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye borçlarının tahsil edilmesi talimati üzerine başlayan tartışmada gözler AKP’den devralınan belediyelerin borçlarına çevrildi. ANKA’nın haberine göre yerel seçimler sonrası CHP’li belediye başkanlarının AKP ve MHP’den devraldığı borçlar şöyle:

Balıkesir: Toplam borç, 15 milyar 428 milyon lira. Bunun 90 milyon TL’si SGK borcu.

Bursa: 30 milyar TL olan borcun 3 milyar 500 milyon TL’sini SGK borçları oluşturuyor.

Manisa: Borç 1.2 milyar TL.

Afyonkarahisar: Devralınan borç 1 milyar 574 milyon 884 bin TL

Amasya: Toplam borç 529 milyon 264 bin lira. SGK borcu ise 233 milyon TL.

Bartın: 251 milyon 301 bin TL borcun 10 milyon 338 bin TL’si SGK borcu.

Giresun: Toplam borç 1 milyar 714 milyon 887 bin TL. SGK borcu ise 62 milyon TL.

Kastamonu: Devralınan borç 505 milyon TL. Borcun 68 milyon 844 bin TL’si vergi ve SGK.

Kırıkkale: 691 milyon 203 bin TL borcun 73 milyon 386 bin TL’si SGK borcu.

Kilis: Toplam borç 482 mil­yon 11 bin TL. Bunun 39 mil­yon 805 bin TL’si SGK borcu.

Kütahya: Borç 1 milyar 765 milyon 741 bin TL.

Uşak: 1 milyar 276 milyon 816 bin TL borç devralındı.

Zonguldak: 1 milyar 153 milyon 308 bin TL borcun 193 milyon 819 bin TL’si SGK’ye.

Benim hesaba aklım ermez. Hesap makinesinde topladım kalan borç milyarlarca. Artan milyonları da ekledim. Hesap yanlış ise küsuratları da toplayıp doğrusunu ilan etsinler. Beni ilgilendirmez. İsterseniz siz de toplayın.

CHP belediyeleri borçlansa borçlansa dört ayda en fazla 1 milyar borçlanmışlardır. 114 milyar borç Erdoğan’ın AKP’sinin ödemediği borçlardır. Bu borçların toplamının (114 milyar) 4 milyar 239 milyonu (küsuratı da var) SGK borcu. Siz de hesaplarsanız toplam borç fazla çıkar, eksik çıkmaz. Eksik, fazla benim için sorun değil...

Lokantada yiyip içtikden sonra hela penceresinden sıvışıp hesabı masada olmayan CHP’nin 4.5 aylık belediyelerine göndermek... Bunu başkaları yapsa utanmazlık, yüzsüzlük, arlanmazlık derler...

Bu türden patalojik davranışı alışkanlık yapanlara, her zaman haklı çıkanlara bir zamanlar “liboş” da denen, AKP destekçisi “yetmez ama evetçiler”e “Ana rahmine haklı düşenler” derdim. AKP tayfası da bu horantadan...

“Bu memlekete buzdolabı ile çamaşır makinesini biz getirdik” derler. Döşemedikleri demiryolu için “Biz döşedik” derler. Adnan Menderes’in adı verilen ve 17 Kasım 1987’de Başbakan Turgut Özal’ın katılımıyla açılan havalimanını da kendilerinin yaptırdığını iddia etmişlerdi.

Erdoğan’ın ardından 1998 yılında İBB’yi devralan Ali Müfit Gürtuna, TELE1’de konuşurken İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldığını söylemiş. Bu, 1.5 milyar TL borcu R.T. Erdoğan’ın bıraktığı anlamına gelir. Yaptığı borcun hesabını vermiş mi?

Hesabı ödemeden CHP’ye ciro eden Erdoğan’ın üste çıkarak “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” diye çıkışması da akıl almaz bir şey doğrusu...

Balıkesir’de halka seslenen CHP’nin taze genel başkanı Özgür Özel, en borçlu beş belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP’den CHP’ye geçen belediyeler olduğunu söylüyor. “Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın.”

Basından aktarıyorum: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinden sonra halka seslendi. Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sarf ettiği ‘Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok’ sözlerine yanıt verdi.”

İddianın doğruyla, gerçekle ilgisi yok ama R.T. Erdoğan’ın üslubu yalan ve yanlış üzerine kurulmuştur. Özgür Özel ilkin bu üslupla çarpışmak zorunda.

“Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP’yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun” diye Erdoğan’a seslenen Özel, “Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak” diyor. Türkiye’de belediyelerin SGK’ye toplam borcunun 14 milyar 699 lira olduğunu açıklayan Özel, en borçlu belediyelerin 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediyeler olduğunu söylüyor.