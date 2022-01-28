Dinci dernekten ortaokul öğrencileri için ödüllü hadis yarışması

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, 4-6 yaş okul öncesi eğitimi ile yatılı hafızlık eğitimi veren ve ortaokul öğrencileri için yurdu olan Ahsen Derneği, ortaokul öğrencileri için hadis yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Eğitimde okulöncesine yönelik dini eğitim verilmesi talebine ilişkin tartışmalar sürerken, dini temelli bir dernek daha MEB’e bağlı okullara yönelik çalışmalarına hız verdi. Ankara Etimesgut’ta bulunan Ahsen Derneği, ortaokul öğrencilerine yönelik yarışma başlattığını açıkladı.

TOPLAM 50 BİN LİRA

3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabileceği, “Hadis ezberlerme yarışması” adıyla duyurulan yarışmada, öğrenciler ile toplam 120 hadis paylaşıldı. Yarışma için başvurular 14 Şubat’ta tamamlanacak, derecelendirme ise 19-27 Mart tarihleri arasında yapılacak. Dereceye giren öğrencilere para ödülü verilecek. Toplam 50 bin lira ayrılan yarışma kapsamında, ilk 100’e giren öğrencilere 500’er lira dağıtılacak. Yarışmaya katılım Etimesgut ilçesindeki öğrenciler ile sınırlı olacak.

BAŞKANI ÖNDER’DEN

Derneğin, yarışma dışındaki faaliyetleri de dikkat çekti. Ortaokul öğrencileri için bir yurdu bulunan dernek, aynı zamanda 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik okulöncesi eğitim de veriyor. Eğitime ilişkin tanıtım bülteninde, amacın “İslami yaşantıya uygun, etkin birey ve etkin vatandaş yetiştirmek” olduğu belirtilirken, ağırlığın ise Kuranı Kerim dersinde olduğu kaydedildi. Dernek, bunun dışında, yine ortaokul öğrencilerine yönelik yatılı hafızlık eğitimi de veriyor. Kız ve erkek öğrencilere yönelik yaz kursları da derneğin faaliyetleri arasında bulunuyor. Derneğin başkanı ise iktidara yakınlığıyla bilinen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin Ankara şube yönetiminde yedek üye olarak bilinen Mahmut Kabakcı.