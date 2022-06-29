Diplomasını yırtan doktor konuştu: 'Bakanın tweet atması sorunu çözmüyor'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:58

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çalıştığı özel tıp merkezinde hasta yakınları tarafından darbedilen Dr. Şeyhmus Baraş, şüphelilerin salıverilmesi üzerine diplomasını adliye önünde yırttı. Dr. Baraş “Dün itibarı ile de çalıştığım tıp merkezine istifamı verdim” dedi.

Tıp merkezinin sahibi ise, “SGK ile yaşanan problemin doktorumuz ile hiçbir ilgisi yok. Ancak böyle bir darba maruz kaldı” diye konuştu.

Olay, 27 Haziran akşamı yaşandı. SGK, Dr. Şeyhmus Baraş’ın çalıştığı özel tıp merkezi ile anlaşmasını sonlandırdı, merkezin sigorta sistemini de kapattı. Gelen hastalar ücretli muayene edilmeye başlandı. Saat 22.00 sıraları bir çift çocuklarını tıp merkezine getirdi.

Sigortadan yararlanamayan aile ilk olarak gişedeki personel ile atıştı. Bu esnada Dr. Baraş, tıp merkezinin önünde başka bir hasta ile sohbet ediyordu.

"ŞUNUN KILIĞINA BAK"

Çocuğun babası da bu sırada kapının önüne çıktı. Baba, devlet hastanesine gideceklerini söylerken, Dr. Baraş’ın ayak üstü sohbet ettiği hasta “Gitmeyin, doktor bey yardımcı olur” dedi. Bu esnada, iddiaya göre çocuğun babası Dr. Baraş’a “Şunun kılığına bak hele bu nasıl doktor” diyerek öfkelendi.

"BU KİŞİLERİN SERBEST BIRAKILMASI, MESLEK AŞKIMI ELİMDEN ALDI"

“Söylediğiniz çok ayıp” diyen Dr. Baraş bu andan sonra yaşadıklarını Halk TV'den Dinçer Gökçe'ye anlattı:

“Bir anda birkaç kişinin saldırısına uğradım. Tek başımayım ve kendimi korumaya çalışıyorum. Yaşadığım şey darp değildi. Linç edildim adeta. Bu durum 3-4 dakika sürdü. Birkaç kez yere de düştüm. Düşünün olay ile hiçbir ilgim yoktu. Beni en çok yaralayan ve meslek aşkımı elimde alan şey, bir kamu görevlisi olan hâkimin, bu kişileri aynı gün içinde serbest bırakması oldu."

"HEKİMLERİN BİR ARADA OLMASI GEREKİYOR"

2017’de mezun olduğunu daha önce Mardin Kızıltepe, İstanbul Beylikdüzü ve Konya’da görev yaptığını anlatan ve 6 aydır Viranşehir'deki merkezde çalışan Dr. Baraş, “Sağlıkta şiddet artık sistematik bir hal almış. Bu 15-20 yıldır parça parça yaşanan bir şey. Sağlık sendikaları da bana ulaşmaya çalışıyor. Bundan sonra hekimlerin bir arada olması gerekir. Güvenli çalışma ortamı olmadan çalışmak da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"UMUTSUZ DEĞİLİM"

Daha önce benzer bir şiddeti Mardin Kızıltepe’de kamu hastanesinde yaşadığı şiddetin de vahim olduğunu anlatan Dr. Baraş, son yaşadığı olayın kendisinde yarattığı etkiye ilişkin ise “Öfkeliyim ama umutsuz değilim” diye konuştu.

“Bakanımız nöbetçi cumhuriyet başsavcısı değil” diyen Dr. Baraş “Olması gereken sistemin işlemesi, yasaların uygulanması... Yoksa, bu neviden her bir olay olduğunda bakanın bir tweet atması sorunu çözmüyor” ifadelerini kullandı. Ailesinde, kendisi dışında 3 kişinin daha sağlık sektöründe olduğunu kaydeden Dr. Baraş “Bu olaydan sonra hepsi mesleğe karşı karamsarlık içinde” sözlerini kullandı.

"BU BİZİ ÇOK ÇOK ÜZDÜ"

Dr. Baraş’ın çalıştığı Vimed Tıp Merkezi’nin sahibi Koçaili Kandemir ise, “SGK ile sorunumuz da o gün yaşandı. Saat 16.00-17.00 gibi sistemden çıkarılmışız. Tabii o andan itibaren SGK ile sorunu çözmek de zor. Ben de şu an Ankara’dayım. Sorunu çözmek için geldim. Tabii, yaşanan teknik sorun ile doktorumuzun hiçbir ilgisi yok. Hatta yardımcı olmaya çalışıyor. Bu bizi çok çok üzdü. Şüpheliler salıverilince de hekimliği bırakacağını söyledi” diye konuştu.