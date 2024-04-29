Diplomatik kaynaklar açıkladı: Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapandı mı?
Bazı yayın organlarında "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ilgili büyükelçiliklere göre vize başvurularında yoğunluk olması nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor.
Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan "Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir." ifadesini kullandı.
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