Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 20:29

Güncelleme: 23.04.2024 - 20:29

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla üç günlük resmi ziyareti kapsamında dün Türkiye'ye geldi.

Gündüz Sirkeci Garı'nda Türklerin Almanya'ya göçünü anlatan bir sergiyi gezen, İBB Başkanı İmamoğlu ve heyetini kabul eden Steinmeier, İstanbul Boğazı turunun ardından Almanya Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında, iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet verdi.

"ÇÖZÜN BU İŞİ"

Davette, Türkiye'nin ünlü neyzeni Burcu Karadağ da Steinmeier ve konuklar için kısa bir ney konseri verdi. Sosyal medya hesabından Steinmeier ve İmamoğlu ile fotoğraflarınıı paylaşan Karadağ, Steinmeier'e Türkiye-Almanya arasındaki vize sorunundan söz ettiğini anlattı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın da "Çözün bu işi" diye görevlendirme yaptığını aktardı.

Burcu Karadağ'ın paylaşımı şöyle:

"Ağır 'konuklarla dolu bir akşamüstü geçirdik .:) Almanya Cumhurbaşkanı sayın Frank Walter Steinmeier‘in Türkiye ziyareti sebebiyle verilen resepsiyonda ufak bir Ney konseri yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendisine ayrıca ülkemizde yaşanan -ve son yıllarda daha da kötüye giden- özellikle sanatçı ve iş insanları için büyük bir problem olan 'vize' sorununu anlattım ve bu sorunun çözülmesi için ricada bulundum:) Baktı ki benden kurtuluş yok -çözün bu işi- diye görevlendirmelerde bulundu, sağolsun :)

Herşey halkımız için, çalışıyoruz:) Çok güzel bir akşam oldu, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim…"