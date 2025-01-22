İstanbul'da direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı!

Kağıthane ilçesinde fenalaşan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki direğe çarpıp yan yattı. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da direksiyon başında fenalaşan sürücü direğe çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:40

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Cendere Yolu'nda saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; 34 VG 1741 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Burak Yılmaz, bir anda fenalaşınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarından direğe çarptıktan sonra yan yattı. 

Çevredeki yurttaşlar, Burak Yılmaz ile yanındaki eşini araçtan çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burak Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik de normal seyrine döndü.


Etiketler: #burak yılmaz #direksiyon #İstanbul #kaza

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